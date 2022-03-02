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Haberler Televizyon Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Popstar Mehtap Yılmaz nereli? Hayatı hakkında merak edilenler...
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Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Popstar Mehtap Yılmaz nereli?

Popstar’da güçlü sesinin yanı sıra dobralığıyla hatırlanan Mehtap Yılmaz, yarışmadan sonra çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. Daha önceleri Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışan Mehtap Yılmaz'ın hayatı araştırılıyor. İşte Popstar Mehtap hayatı hakkında merak edilenler...

Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Popstar Mehtap Yılmaz nereli? Hayatı hakkında merak edilenler...

Popstar yarışması ile üne kavuşan Mehtap Yılmaz daha önce katıldığı programlarda geçmişte yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Popstar Mehtap Yılmaz'ın hayatı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Mehtap Yılmaz kimdir? Sorusunun yanıtı...

MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi. Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz’ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da gazino ve pavyonlarda çalışmaya başladı. Popstar’a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu. Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

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