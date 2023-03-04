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HABERTURK.COM

Mesut Süre, Anlatanadam ile Fazlı Polat’ın sahnelediği 'Meksika Açmazı', depremzedeler için özel bir gösteri düzenledi.

Türkiye’yi hüzne boğan deprem sonrası depremzedelerin yaralarını sarmak için, BKM Mutfak organizasyonuyla düzenlenen gösteriye yoğun ilgi yaşandı. BKM sahnesinde düzenlenen gösterinin tüm gelirleri afetten etkilenen depremzedelere bağışlanacak.

Gösteri öncesi Mesut Süre; “Arkadaşlar gün birlik olma günüdür. Bizde herkes gibi elimizden geldiğince yaraları sarmak için harekete geçtik. Bu gecenin tüm geliri depremzede kardeşlerimize bağışlanacak. Bu anlamlı gecede bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize de destekleri için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi