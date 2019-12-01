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HaberlerDünya

Meksika'nın ABD sınırı yakınında çatışma: 14 ölü

Meksika'nın ABD sınırı yakınında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü.

Meksika çatışma
AA

Coahuila eyaleti Valisi Miguel Angel Riquelme, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin kamyonlarla Villa Union kasabasını bastığını, yerel yönetim binalarına saldırdığını ve bunun üzerine federal yetkililerin duruma müdahale ettiğini söyledi.

Kuzeydoğu Karteli'nin üyeleri olduğu sanılan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasında bir saat süren çatışmada 4'ü polis 14 kişinin öldüğü, bazı belediye işçilerinin kayıp olduğu belirtildi.

Riquelme, güvenlik güçlerinin, sükunetin sağlanması için birkaç gün daha kasabada kalacağını kaydetti.

Sosyal medyada Villa Union belediye binasının kurşun yağmuruna tutulmuş ön cephesi ve yanan araçların videoları yayınlandı.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi.

Ülkede, 2017'de 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı şimdiden 26 bini buldu.

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