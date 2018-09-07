Meksika - Uruguay maçı ne zaman?

Hazırlık Ülkeler heyecanı devam ediyor. Meksika, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Uruguay takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:30. 10 puanlı Meksika 19. sırada bulunuyor, Uruguay 3 puana sahip ve 111. sırada. Meksika son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Uruguay, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 282 kodlu maçı oynayanlar; Meksika galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Uruguay galibiyet oranı 2.00. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Meksika önceki hafta Venezuella mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Uruguay, Jamaika karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Meksika, 5 gol attı ve 1 gol yedi.

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