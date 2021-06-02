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HaberlerYaşamÇapı 60, derinliği 20 metre! Oluşma anı kaydedildi - Haberler
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Meksika’da dev düdenin oluştuğu anlar kameralara yansıdı

Meksika'da çapı 60 metreden fazla olan dev bir düdenin oluştuğu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı

Çapı 60, derinliği 20 metre! Oluşma anı kaydedildi - Haberler
Çapı 60, derinliği 20 metre! Oluşma anı kaydedildi
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İHA

Meksika’nın Puebla eyaletindeki Juan C. Bonilla belediyesine bağlı Santa Mara Zacatepec’te çapı 60 metre, derinliği ise 20 metre olan düden meydana geldi.

İHA'nın haberine göre düdenin meydana geldiği an ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Düdenin oluştuğu alan güvenlik gerekçesi ile kordon altına alınırken, çevredeki evler ise tahliye edildi.

Frente De Pueblos'tan aktivist ve çevre uzman Miguel Lopez, "Bütün bu bölgede aşırı su tüketimi var. Suyu aldıkları yerde şimdi delikler, boşluklar, mağaralar oluşmaya başladı. Hava artık daha nemli. Bu düdenler ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALINMAZSA DAHA DA BÜYÜYECEK

Yerel halk bölgede önlemler alınmadığı takdirde düdenin çapının daha da artacağını ifade etti.

Puebla Valisi Miguel Barbosa Huerta yaptığı açıklamada, düden oluşumunu nedenlerini araştırmak üzere bölgeye uzmanların gönderildiğini bildirerek, ailelere sorunlarını çözme konusunda garantisi verdi.

Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma ve Bölgesel Planlama Bakanı Beatriz Manrique Guevara ise, bölgenin izlenmesi ve korunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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