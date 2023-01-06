Meksika’da El Chapo’nun oğlu yakalandı, şiddetli çatışmalar çıktı

Meksika’da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman-Lopez gözaltına alındı, uyuşturucu kartelinin en güçlü olduğu Sinaloa eyaletinde polislerle çete üyeleri arasında çatışmalar çıktı.

Babasının tutuklanarak ABD’ye götürülmesinin ardından örgüte liderlik etmekle suçlanan Ovidio’nun altı ay süren bir takip sonucu yakalandığı açıklandı.

Öfkeli çete üyeleri yollara barikat kurdu, araçları ateşe verdi ve bir havalimanına saldırdı.

Kalkışa hazırlanan bir uçak kurşunların hedefi olunca uçuşlar iptal edildi.

Hedef olan uçakta bir kurşun uçağın gövdesini deldi, yolcular korunmak için uçağın zeminine yattı.

Reuters

Uçakta kimsenin yaralanmadığı açıklanırken Sinaloa eyaletindeki üç havalimanında yüzlerce uçuş iptal edildi.

Çatışmalarda en az iki kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Yerel yöneticiler halka evlerinden çıkmama uyarısında bulundu.

El Chapo 2019’da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından ömür boyu hapis cezası almıştı.

Meksikalı yetkililer, Ovidio’yu gözetlemek için ABD’den de yardım aldıklarını, gözaltına alınan Ovidio’nun Meksiko kentinde güvenli bir noktaya götürüldüğünü açıkladı.

US STATE DEPARTMENT

ABD Başkanı Joe Biden önümüzdeki hafta Meksiko kentini ziyaret edecek.

ABD’li yetkililer Ovidio ve kardeşi Joaquin’in 11 metamfetamin laboratuvarında ayda 1,3-2,2 ton arası uyuşturucu imal ederek ABD’ye soktuğunu tahmin ediyor.

ABD Aralık ayında, Ovidio ve üç erkek kardeşinin yakalanmasına yardım edecek bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolar vadetmişti.