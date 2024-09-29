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        Haberler Dünyadan Mel Gibson Cehennem Silahı 5'i yönetecek - Magazin haberleri

        Mel Gibson Cehennem Silahı 5'i yönetecek

        Mel Gibson 'Cehennem Silahı' serisinin uzun süredir geliştirilen beşinci filminde hem başrolü hem de yönetmenliği üstlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 12:08 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:08
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        Hem oynayacak hem yönetecek
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        'Mad Max', 'Cehennem Silahı', 'Cesur Yürek' gibi filmleriyle tanınan Oscar'lı oyuncu Mel Gibson, 'Cehennem Silahı' serisinin uzun süredir geliştirilen beşinci filmini yöneteceği haberini doğruladı.

        Hem bu serinin beşinci filmini hem de 'The Passion of the Christ'ın devam filmini yöneteceğini açıklayan Mel Gibson, her iki filmin de çalışma listesinde yer aldığını ancak hangi projenin seçileceği konusunda yazı tura atmaktan başka bir şey olmadığını belirtti.

        Planlarının henüz netleşmediğinden bahseden 68 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, ComicBook'a yaptığı açıklamada; "Bilmiyorum ve komik olan da bu. Demek istediğim, herhangi bir filmi ayağa kaldırmanın önünde çeşitli engeller var ve bu sadece bütçeyle ilgili değil, aynı zamanda bir şeyin neden ilerlediği ve neden ilerlemediği hakkında 1.000.001 neden var" dedi.

        Bu yılın başlarında 'Cehennem Silahı 5' filmini yönetmeyi planladığını bir podcast yayınında anlatan Mel Gibson, şu açıklamayı yapmıştı: Cehennem Silahı serisinin beşinci filmini yöneteceğim. Diğer dördünü yapan Richard Donner ne yazık ki vefat etti ve kendisi iyi bir arkadaştı ve bu filmde bayrağı taşımakla beni bir nevi görevlendirdi. Yani bunu yapmak benim için bir onur olacak. Senaryoyu yazarken oldukça iyi bir yol kat etmişti ve biz de orada olanı kullandık, üzerinde çalıştık ve bundan oldukça memnunum. Bu iyi, bunu yaparken çok eğlendim.

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