Mel Gibson Cehennem Silahı 5'i yönetecek

'Mad Max', 'Cehennem Silahı', 'Cesur Yürek' gibi filmleriyle tanınan Oscar'lı oyuncu Mel Gibson, 'Cehennem Silahı' serisinin uzun süredir geliştirilen beşinci filmini yöneteceği haberini doğruladı.

Hem bu serinin beşinci filmini hem de 'The Passion of the Christ'ın devam filmini yöneteceğini açıklayan Mel Gibson, her iki filmin de çalışma listesinde yer aldığını ancak hangi projenin seçileceği konusunda yazı tura atmaktan başka bir şey olmadığını belirtti.

Planlarının henüz netleşmediğinden bahseden 68 yaşındaki oyuncu ve yönetmen, ComicBook'a yaptığı açıklamada; "Bilmiyorum ve komik olan da bu. Demek istediğim, herhangi bir filmi ayağa kaldırmanın önünde çeşitli engeller var ve bu sadece bütçeyle ilgili değil, aynı zamanda bir şeyin neden ilerlediği ve neden ilerlemediği hakkında 1.000.001 neden var" dedi.