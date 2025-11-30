Habertürk
        Melania Trump kendi yapım şirketini kurdu

        ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, ilk olarak kendi belgeselini çeken film yapım şirketi kurdu. First Lady'nin, şirket için seçtiği isim de ilginç

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:09
        Melania Trump, Hollywood dünyasına giriyor. ABD'nin First Lady'si, kendi yapım şirketi Muse Films'i kurduğunu ve yakında ilk film projesi olan 'Melania' adlı belgeseli yayınlayacağını duyurdu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi, X platformunda yaptığı paylaşımla, Muse Films'i dünyaya tanıtan kısa bir fragman da yayınladı. Melania Trump'ın, yapım şirketi için seçtiği isim, dikkat çekici. Muse, aynı zamanda Donald Trump'ın başkanlık yaptığı ilk döneminde Gizli Servis tarafından kullanılan kod adıydı.

        Yönetmen Brett Ratner, Melania Trump'ın 2025 başkanlık yemin töreninden önceki haftalardaki hayatının perde arkasını gözler önüne serecek belgeselin yönetmenliğini üstlendi. Film, Melania Trump'ın ailesiyle birlikte ikinci kez kamusal hayata adım atarken yaşadığı günlük sıkıntılarla başa çıkmasını konu alıyor. Filmde Donald Trump ve oğulları Barron da yer alıyor.

        Belgesel, 30 Ocak'ta ABD sinemalarında gösterime girecek ve ardından dijital platformda yayınlanacak.

