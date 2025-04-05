Melek Baykal'dan, Haldun Dormen'e: Sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum
Ünlü oyuncu Melek Baykal, tiyatrocu ve yönetmen Haldun Dormen'in 97'nci yaşını kutladı. Baykal, paylaşımında; "Sanatla geçen sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı
Giriş: 05.04.2025 - 22:48 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:57
Duayen tiyatrocu Haldun Dormen, 97 yaşına girdi. Meslektaşı Melek Baykal, sosyal medya hesabından Sunay Keskin ve Dormen ile bir gösterilerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak Dormen'in doğum gününü kutladı. Baykal, paylaşımında, "Sevgili büyük ustamız Haldun abimize, sanatla geçen sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram
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