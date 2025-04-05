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        Haberler Magazin Melek Baykal'dan, Haldun Dormen'e: Sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum - Magazin haberleri

        Melek Baykal'dan, Haldun Dormen'e: Sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum

        Ünlü oyuncu Melek Baykal, tiyatrocu ve yönetmen Haldun Dormen'in 97'nci yaşını kutladı. Baykal, paylaşımında; "Sanatla geçen sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 22:48 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:57
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        "Sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum"
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        Duayen tiyatrocu Haldun Dormen, 97 yaşına girdi. Meslektaşı Melek Baykal, sosyal medya hesabından Sunay Keskin ve Dormen ile bir gösterilerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak Dormen'in doğum gününü kutladı. Baykal, paylaşımında, "Sevgili büyük ustamız Haldun abimize, sanatla geçen sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Heykeli dikilecek adam: Haldun Dormen
        Heykeli dikilecek adam: Haldun Dormen

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Haldun Dormen
        #melek baykal
        #Sunay Keskin
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