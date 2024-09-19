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        Haberler Magazin Melek Mosso: Kitle saygı ve sevgiyi karıştırdı - Magazin haberleri

        Melek Mosso: Kitle saygı ve sevgiyi karıştırdı

        Melek Mosso, son dönemde birçok şarkıcının sahnesine seyircilerden çeşitli maddelerin atılması hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Dinleyici kitlesi, saygı ve sevgiyi karıştırıyor" diyen Mosso; "Benim de daha önce başıma geldi. Şarkımı dinleyin, bana eşlik edin çok zor değil bunu yapmak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 08:17 Güncelleme: 19.09.2024 - 08:24
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melek Mosso, Nişantaşı sokaklarında köpeğiyle dolaşırken objektiflere yansıdı.
        Basın mensuplarını fark edince; "Sizden korkulur" diyerek gülümseyen Mosso, soruları yanıtladı.

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        Melek Mosso; "Yeri Var adlı parçam çıktı, çok güzel geri dönüşler aldım, onun keyfini sürüyorum. Konserlerim de devam ediyor. Bu yıl sahnelerimde çok daha fazla detaya yer vereceğiz, dünya starlarını takip ediyoruz, çok güzel görsel şovlar olacak" dedi.

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        "SEVGİMİZ BİR İŞİMİZ AYRI OLSUN"

        Oyuncu Serkan Sağdıç ile evliliğin çok güzel devam ettiğini söyleyen 35 yaşındaki şarkıcı, "Çok eğleniyoruz, evde bol bol dans ediyoruz; DJ'lik yapıyor, kendi kendimize çalıp, söylemeyi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

        Melek Mosso ayrıca, "Eşinizle aynı sektörde olmak ister misiniz?" şeklindeki soruya ise "O bu işlere girmesin, sektörel anlamda çok iç içe olmayı istemem. Sevgimiz bir işimiz ayrı olsun, 'Çok görüşmek, tez ayrılık getirir' derler. Bence biraz özlemek gerekiyor" yanıtını verdi.

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        "HAMİLE DEĞİLİM"

        Öte yandan hamile olduğu iddialarına da açıklık getiren Melek Mosso; "Arkadaşlar buradan söylüyorum, kilo aldım biraz, hamile değilim" dedi.

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        "KİTLE SAYGI VE SEVGİYİ KARIŞTIRDI"

        Ayrıca son dönemde birçok şarkıcının sahnesine seyriciler tarafından çeşitli maddeler atılmış ve bunun son örneğini ise Simge Sağın yaşamıştı. Sağın'ın Gaziantep konserinde yüzüne bir buket çiçek ve telefon fırlatılmıştı. Konuyla ilgili düşünceleri sorulan Melek Mosso; "Benim de daha önce başıma geldi, ayağım şişmişti. Dinleyici kitlesi, saygı ve sevgiyi karıştırıyor. Kafama çiçek atmayın, aramıza telefon girmesin, şarkımı dinleyin, bana eşlik edin çok zor değil bunu yapmak" ifadelerini kullandı.

        #Melek Mosso
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