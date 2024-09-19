Melek Mosso: Kitle saygı ve sevgiyi karıştırdı

"SEVGİMİZ BİR İŞİMİZ AYRI OLSUN"

Oyuncu Serkan Sağdıç ile evliliğin çok güzel devam ettiğini söyleyen 35 yaşındaki şarkıcı, "Çok eğleniyoruz, evde bol bol dans ediyoruz; DJ'lik yapıyor, kendi kendimize çalıp, söylemeyi seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Melek Mosso ayrıca, "Eşinizle aynı sektörde olmak ister misiniz?" şeklindeki soruya ise "O bu işlere girmesin, sektörel anlamda çok iç içe olmayı istemem. Sevgimiz bir işimiz ayrı olsun, 'Çok görüşmek, tez ayrılık getirir' derler. Bence biraz özlemek gerekiyor" yanıtını verdi.