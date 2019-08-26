Yaklaşık 700 kişinin biletli izlediği konserde kendi şarkılarının yanı sıra cover yaptığı parçaları da söyleyen Mosso, sahneden dinleyicilere seslenerek “700 kişinin burada benimle şarkılarıma eşlik etmesi ve bugün beni burada yalnız bırakmadığınız için size minnettarım.” dedi. Konserin ikinci yarısında tüm dinleyenleri ayağa kaldıran başarılı şarkıcı, bir birinden güzel hareketli şarkıları ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Melek Mosso'nun sahneden bir izleyicisi ile yaşadığı diyalog ile herkesi güldürdü. Güzel şarkıcıya bir dinleyicisi, "Televizyondan daha farklısın, daha kilolu gözüküyorsun." demesi üzerine Mosso, "Kameralar böyle işte. Yoksa bakın ufacık tefecik bir şeyim ben." sözleri herkesi güldürdü.

Dinleyenlerin karşısına 'Keklik Gibi', şarkısıyla çıkan Mosso, 'Hiç Işık Yok','Bana Yalan Söylediler','Arzular Arsız','Ben Böyleyim','Gölgen Yeter','Sarıla Sarıla', sırasıyla şarkıları söyleyip yaklaşık 2 saat kaldı sahnede.