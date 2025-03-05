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        Melek Pekkara'nın ölüm sebebi belli oldu

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde yılbaşı gecesi bir parkta fenalaşarak hayatını kaybeden Melek Pekkara'nın adli ölüm raporu belirlendi. MYO öğrencisi Pekkara'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 23:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 23:24
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        Melek Pekkara'nın ölüm sebebi belli oldu
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        İHA'nın haberine göre; yılbaşı gecesi bir mekandan çıktıktan sonra fenalaşarak Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melek Pekkara’nın adli raporu açıklandı.

        Rapora göre, Pekkara’nın kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadı. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi. Manisa’da yaşayan ailesi, kızlarına yönelik iddiaların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, açıklanan raporla gerçeğin ortaya çıktığını ifade etti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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