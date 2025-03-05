Melek Pekkara'nın ölüm sebebi belli oldu

İHA'nın haberine göre; yılbaşı gecesi bir mekandan çıktıktan sonra fenalaşarak Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada hayatını kaybeden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu öğrencisi Melek Pekkara’nın adli raporu açıklandı.

Rapora göre, Pekkara’nın kanında alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadı. Ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi. Manisa’da yaşayan ailesi, kızlarına yönelik iddiaların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, açıklanan raporla gerçeğin ortaya çıktığını ifade etti.

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