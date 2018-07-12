Show TV'nin yeni dizisi Meleklerin Aşkı’nın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. “Hayret bir şey küçücük haşerat yüzünden insan soyunur muymuş” diyen Necmettin’in omzuna düşen örümcekten korkup soyunduğu tanıtımda Melek’in hayalindeki sevgiliyi anlatmasıyla Yağmur’un yaşadığı heyecan görülüyor. Rukiye’nin Melek ve Yağmur’u alıp Alaçatı’ya gittiği ve Nuri Alço ile karşılaştıkları anlar merakla bekleniyor. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı, her Perşembe Show TV’de ekrana geliyor.

"Meleklerin Aşkı"nın 3. bölüm fragmanı;

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 19 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

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MELEKLERİN AŞKI 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 2. bölümünde yakalandığı geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamayan Yağmur, Melek’ten yardım istedi. Şartları lehine çevirmek için harekete geçse de yine bir yanlış anlaşılmanın içine düştü. Melek, Deniz ve Mehtap, Yağmur’un kimden hoşlandığını öğrenmeye çalıştı. Necmettin ise eve yerleştirdiği kameralarla Yağmur’u adım adım takip ediyordu. Çocukların kaybolan örümceği, Melek ve Yağmur’un üzerine gelince ortalık karıştı. Üstlerini çıkarıp örümcekten kurtulmaya çalışan ikili kameralar sayesinde Necmettin’e yakalandı. Yağmur’u, her şeyi yanlış anlayan Necmettin’in elinden Melek’in “Yağmur, Deniz’le sevgili!” yalanı kurtarabildi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.