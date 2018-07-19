Meleklerin Aşkı izleyicilere eğlenceli ve heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam ediyor. Show TV'nin dizisi Meleklerin Aşkı, yazın en çok sevilen dizileri arasında ilk sırada geliyor. 3. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan Meleklerin Aşkı hangi gün yayınlanıyor? Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı...

MELEKLERİN AŞKI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Zirvenin yeni sahibi Meleklerin Aşkı, 3. yeni bölümü ile ekranlarda yerini almaya devam ediyor. Başarılı oyuncuların kadrosunda bulunduğu, romantik bir aşk hikayesini ele alan Meleklerin Aşkı perşembe akşamları saat 20.00'da Show TV'de yayınlanıyor.

MELEKLERİN AŞKI 3. BÖLÜM FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.

Rukiye, Yağmur'un başını beladan kurtarayım derken onu çok daha büyük bir belanın içine sokmuştur. Yağmur'un artık Deniz'den kurtulma ihtimali nerdeyse hiç yoktur. Fakat Rukiye'de çareler tükenmemektedir. Yağmur'la Melek'in baş başa olacakları bir organizasyon düzenlemiştir. Onları alıp Alaçatı'ya götürmeye karar verir. Böylece Yağmur'un Melek'e açılmasının önünde hiçbir engel kalmamıştır.

Fakat Rukiye planlarını yaparken Necmettin de boş durmamıştır. Melek için en uygun kısmeti alıp ta Alaçatı'ya götürmeye karar vermiştir. Yağmur'un artık bir rakibi vardır. Yağmur, bu rakibi ekarte etmeye çalışırken bir de Deniz'e tutulmuş işler iyice sarpa sarmıştır. Rukiye, yine durum el koyar. Fakat bu defa yöntemi kendisi değil, bu konunun uzmanı Nuri belirleyecektir.

Nuri, en çok bildiği yöntemi devreye sokmuştur. Fakat bu defa işler öyle bir arapsaçına dönmüştür ki Yağmur'un kurtulma şansı hiç yoktur. Çünkü Yağmur, Deniz'den kurtulmaya çalışırken bu kez öyle bir yanlış anlamanın içine düşmüştür ki onu bu kez Rukiye bile kurtaramayacaktır.

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