Melih Gökçek ameliyat oldu
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bypass ameliyatı oldu. 5 damarı değişen Gökçek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek bypass ameliyatı oldu. Gökçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 5 damarına bypass yapıldı.
Melih Gökçek, geçirdiği kalp ameliyatının ardından yoğun bakımdan çıktı. 5 damarına bypass yapılan Gökçek'in durumunun iyi olduğu öğrenildi
Gökçek'in Amerikan Hastanesi'ndeki ameliyatının iyi geçtiği ve yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.