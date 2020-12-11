21. sezonunda birçok etkinliği çevrim içi olarak sanatseverle buluşturan İş Sanat'ta bu akşam muhteşem bir konser var.Türk Sanat Müziği yorumcusu Melihat Gülses, bu akşam İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında müzikseverlerle buluşacak.
Seyircisiz çekilen konserde Gülses “Bir Demet Yasemen”, “Mazi”, “Nazende Sevgili”, “Seven Ne Yapmaz”, “Arım Balım Peteğim” ve “Adını Anmayacağım” gibi nostaljik şarkıları seslendirecek.
Konser Saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden izlenebilecek.
İŞ SANAT'TA ARALIK AYI PROGRAMI
13 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
14 Aralık 2020 Pazartesi saat: 20.30
Nâzım Hikmet şiir dinletisi: “Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan”
Atilla Birkiye – hazırlayan
Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan
Serdar Yalçın – Müzik Yönetmeni
Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler
Gürhan Eteke - klarnet
17 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30
Semplice Quartet: “İyi ki Doğdun Beethoven”
Murat Anıl Erginol – keman
Deniz Toygür Conus – keman
Pınar Dinçer – viyola
Burak Ayrancı - viyolonsel
20 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00
İş Sanat Masal Tiyatrosu “Çizmeli Kedi”
Lerzan Pamir - yönetmen
Aslı Tandoğan - oyuncu
Anıl Altınöz - oyuncu
Mert Aydın – oyuncu
21 Aralık Pazartesi saat: 20.30
Yazarının Sesinden
Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin”
22 Aralık 2020 Salı saat: 20.30
Iraz Yıldız – piyano
23 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu
William Shakespeare “Kuru Gürültü”
26 Aralık 2020 Cumartesi saat: 20.30
Ayşenur Kolivar: “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri”
28 Aralık 2020 Pazartesi saat:20.30
Yazarının Sesinden
Sinan Tuzcu “Böcek”
30 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30
Okuma Tiyatrosu
William Shakespeare “Bir Yaz Gecesi Rüyası”
31 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30
Yeni Yıl Konseri
Murat Karahan - tenor
Limak Filarmoni Orkestrası
Erol Erdinç - şef
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