Melike Öcalan: Ekranda şiddete karşıyım

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Melike Öcalan, Nişantaşı'nda görüntülendi. TRT Müzik'te sunduğu 'Melike ile Müziğin Ritmi' programıyla ilgili konuşan sunucu, şu ifadeleri kullandı; "Altıncı sezon çekimleri bitti. Yedinci sezona geçeceğiz, onun hazırlıkları var. Televizyonda uzun zamandır müziğin konuşulduğu ve canlı şarkıların söylendiği bir program yoktu. Hem sanatçı hem de izleyiciler özlemişti. Sunarken çok keyif alıyorum. Müzik sunmayı daha çok seviyorum. Biraz gecikmiş bir kararla birlikte dijitale geçeceğim ben de… Onun toplantıları var. Talk-show yapacağım. 'Melike ile Müziğin Ritmi' programına benzer olacak. Sanatçılar konuğum olacak."

"1.5 ÖĞÜN YİYORUM"

Fit haliyle dikkat çeken Melike Öcalan, beslenme düzeniyle ilgili şunları söyledi; "Aslında hâlâ istediğim kiloda değilim. Pandemide çok kilo aldım. 7 - 8 kilo verdim. 4 - 5 kilo daha vereceğim. Yavaş yavaş veriyorum, yemek yemeyi seviyorum. Şimdi tavsiye gibi algılanmasın ama 1.5 öğün yiyorum. Zamanında uzmandan destek aldım, şimdi vücudumu tanıyorum. Eski yüzücüyüm. Yaz - kış yüzüyorum. Açık hava yürüyüşü seviyorum, onun dışında spora ısınamadım."