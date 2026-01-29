Melike Öcalan: Ekranda şiddete karşıyım
Nişantaşı'nda görüntülenen Melike Öcalan, beslenme düzeni, kariyer tercihleri ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Melike Öcalan, Nişantaşı'nda görüntülendi. TRT Müzik'te sunduğu 'Melike ile Müziğin Ritmi' programıyla ilgili konuşan sunucu, şu ifadeleri kullandı; "Altıncı sezon çekimleri bitti. Yedinci sezona geçeceğiz, onun hazırlıkları var. Televizyonda uzun zamandır müziğin konuşulduğu ve canlı şarkıların söylendiği bir program yoktu. Hem sanatçı hem de izleyiciler özlemişti. Sunarken çok keyif alıyorum. Müzik sunmayı daha çok seviyorum. Biraz gecikmiş bir kararla birlikte dijitale geçeceğim ben de… Onun toplantıları var. Talk-show yapacağım. 'Melike ile Müziğin Ritmi' programına benzer olacak. Sanatçılar konuğum olacak."
"1.5 ÖĞÜN YİYORUM"
Fit haliyle dikkat çeken Melike Öcalan, beslenme düzeniyle ilgili şunları söyledi; "Aslında hâlâ istediğim kiloda değilim. Pandemide çok kilo aldım. 7 - 8 kilo verdim. 4 - 5 kilo daha vereceğim. Yavaş yavaş veriyorum, yemek yemeyi seviyorum. Şimdi tavsiye gibi algılanmasın ama 1.5 öğün yiyorum. Zamanında uzmandan destek aldım, şimdi vücudumu tanıyorum. Eski yüzücüyüm. Yaz - kış yüzüyorum. Açık hava yürüyüşü seviyorum, onun dışında spora ısınamadım."
Tiyatro geçmişi olan Melike Öcalan, kariyer tercihlerine dair şu değerlendirmeyi yaptı; "Bazı isimler tiyatro okumasına rağmen oyunculuğu ikinci plana atıp televizyonu öne aldı. Bunlardan biri benim. Sevilen programlar yapınca Melike olarak tanıdılar. Başka karakterlere bürünmeyi ikinci plana attım. Televizyon daha çok ilgimi çekiyor."
"MUTLULUĞU PAYLAŞMAK GÜZEL AMA BİR DOZU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Melike Öcalan, "Evlilik defterini kapatır mısınız?” sorusuna şu cevabı verdi; "Yarın da evlenebilirim, hiç de evlenmeyebilirim. Duygusal bakıyorum, iş gibi bakmıyorum. Karşılıklı sözleşme gibi bakmadığım için öyle olsa defalarca nikâh masasına oturmuştum. Âşık olduğum ve kafaca net biri olduğu zaman yarın da evlenebilirim. Hangi mesleği yaparsak yapalım, çok fazla gerçek olan bir şeylerin teşhire ihtiyacı yok. 'Ne kadar iyiyiz ve ne kadar aşığız' demeye ihtiyaç yok. Mutluluğu paylaşmak güzel ama bir dozu olduğunu düşünüyorum. İstediğim anda içim coşar ve paylaşırım."