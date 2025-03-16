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        Haberler Spor Basketbol TKBL Melikgazi Kayseri Basketbol: 78 - Beşiktaş: 67 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Melikgazi Kayseri Basketbol: 78 - Beşiktaş: 67 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 78-67 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:04
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        Beşiktaş deplasmanda kayıp!
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Beşiktaş'ı 78-67 yendi.

        Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Haldun Çoban, Barış Turgut

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 10, Dangerfield 8, Doğa Adıcan, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş 2, Dilara Tongar, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 7, Özge Bilgin, Şuğranur Hatici Sönmez 19, Powers 19, Fall 13

        Beşiktaş: Laciz 2, Esra Güvenç, Ceyda Conker, Hatice Pelin Gülçelik, Vinterburn 17, Peterson 23, Özge Özışık 2, Elif Bayram 3, Zeynep Can, Fagbenle 16, Gizem Başaran Turan 4, Melek Uzunoğlu

        1. periyot: 25-21

        Devre: 48-39

        3. periyot: 66-57

        5 faulle çıkan: 37.09 Meltem Avcı (Melikgazi Kayseri Basketbol)

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