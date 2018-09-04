Sosyal medya hesaplarında yüklü miktarda takipçisi olan Melis Ayça Değirmencioğlu, yaptığı paylaşımında ünlü futbolcu Loris Karius'un gönderdiği mesajı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımının ardından vatandaşlar tarafından hayat hikayesi merak konusu oldu. İşte Melis Ayça Değirmencioğlu'nun biyografisi...

MELİS AYÇA DEĞİRMENCİOĞLU KİMDİR?

Melis Ayça Değirmencioğlu, 1989 doğumlu, Bilkent Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği mezunu. Melis Ayça Değirmencioğlu, Mad Bangz adlı giyim markasının kurucusu. Instagram'da da bir hayli takipçisi olan Melis Ayça Değirmencioğlu, aynı zamanda bir blogger.

Melis Ayça Değirmencioğlu, en sevdiği özelliğini ''disiplinli olmak'' olarak nitelendirirken, en sevmediği özelliğini ise; ''Çok fevriyim, hata kaldıramıyorum ve çok çabuk tepki veriyorum olaylara'' şeklinde açıklıyor.

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