Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis İşiten: Dünyaya yine gelsem Uraz ile evlenirdim - Magazin haberleri

        Melis İşiten: Dünyaya yine gelsem Uraz ile evlenirdim

        Melis İşiten eski eşi Uraz Kaygılaroğlu hakkında samimi açıklamalarda bulundu; "Evladımız olmamış olsaydı da gene bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 09:23 Güncelleme: 05.09.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yine eski eşimle evlenirdim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2014'te evlenen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2016'da kızları Ada'yı kucaklarına aldıktan sonra 2019'da boşandı.

        Boşanmanın ardından eski eşiyle arkadaş kalarak, kızları Ada ile birlikte zaman zaman tatile de çıkan Melis İşiten, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Eski eşi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu için "En naif yerde en yüksek duygumuz sevgi. Onun adına da konuşabilirim. Evladımız olmamış olsaydı da gene bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu. Kırmadan, dökmeden öyle ayrılınca hiç öfkelenecek bir şeyin olmuyor. Biz çok dürüstüz ve birbirimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melis İşiten
        #Uraz Kaygılaroğlu
        #ada kaygılaroğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Dört mevsim Türkiye!
        Dört mevsim Türkiye!
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Erken kalkmanın psikolojik ve fizyolojik faydaları!
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Gürcistan'da Türk gecesi!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Çin'den 2 stratejik silah: DF-5C ve LY-1
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Savcı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı tutuklandı
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Fenerbahçe'de yönetim toplantısı sona erdi!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"
        "Favorilerin ne hale geldiğini biliyoruz!"