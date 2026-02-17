Canlı
        Melis İşiten hukuki süreç başlattı - Magazin haberleri

        Melis İşiten hukuki süreç başlattı

        Melis İşiten, ismi, görüntüsü ve sesinin yapay zekâ ile taklit edilerek sahte reklamlarda kullanıldığını açıkladı. İşiten, bu paylaşımlara itibar edilmemesini istedi ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu

        Giriş: 17.02.2026 - 19:03 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:03
        Hukuki süreç başlattı
        Ünlü oyuncu Melis İşiten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerini uyardı. İşiten, ismi, görüntüsü ve sesinin taklit edilerek yapay zekâ aracılığıyla hazırlanan sahte reklam ve paylaşımlar hakkında yasal süreç başlattığını duyurdu.

        Oyuncu açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Son dönemde; ismim, görüntüm ve sesim taklit edilerek yapay zekâ marifetiyle oluşturulmuş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmayan yanıltıcı reklam ve paylaşımların dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Şahsımın onayı ve bilgisi dışında hazırlanan bu içeriklere itibar edilmemesini; yalnızca resmî ve doğrulanmış hesabımdan yapılan paylaşımların dikkate alınmasını önemle rica eder, kişilik haklarımı ihlal eden, izinsiz ve yanıltıcı içerik üreten/yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığını, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

