Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan 3 aylık oldu - Magazin haberleri

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan 3 aylık oldu - Magazin haberleri

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan 3 aylık oldu 29 Ocak'ta ilk çocukları Mylan'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı'nın oğlu 3 aylık oldu

Habertürk Giriş: 29.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:59 facebook

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