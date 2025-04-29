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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan 3 aylık oldu - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan 3 aylık oldu

        29 Ocak'ta ilk çocukları Mylan'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı'nın oğlu 3 aylık oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 14:59
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        Mylan bebek 3 aylık oldu
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        2023'ün Mayıs ayında Paris'te evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, daha sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

        29 Ocak'ta Mylan adını verdikleri erkek bebeklerine kavuşan çift, ilk ke anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

        Meslektaşlarının aksine bebeklerinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın oğlu Mylan, 3 aylık oldu.

        Melisa Aslı Pamuk, oğlunu havuzda yüzdürürken çektiği anı "Mylan 3 aylık" notu ile yayımladı.

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        #Melisa Aslı Pamuk
        #Yusuf Yazıcı
        #Mylan Yazıcı
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