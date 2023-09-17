Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melisa Döngel'in estetiksiz hali herkesi şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı!

        Melisa Döngel'in estetiksiz hali herkesi şaşkına çevirdi! Görenler tanıyamadı!

        Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda güzelliğiyle de sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oluyor. Yakın zamanda "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde Emel Sayın'ı canlandıracak olan Döngel'in, estetiksiz hali ortaya çıktı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bizim Hikaye, Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi dizilerde rol alarak ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelen Melisa Döngel, estetiksiz halleriyle gündem oldu. Yakın zamanda yeni filmiyle izleyici karşısına çıkacak olan Döngel’in estetiksiz hallerine yüzlerce yorum geldi.

        2

        Oyunculuğa Arka Sokaklar dizisi ile giriş yapan Melisa Döngel, Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrol olduğu “Sen Çal Kapımı” projesiyle ekranların aranan yüzlerinden biri haline gelmişti.

        3

        Genç oyuncu şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Kirli Sepeti dizisinde canlandıracağı Aylin karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hem özel hayatıyla hem de yaptırdığı estetik dokunuşlarla gündem olan Melisa Döngel daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

        4

        Melisa Döngel katıldığı bir programda yaptırdığı estetik dokunuşlarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında”

        5

        İşte Melisa Döngel'in estetiksiz halleri...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi