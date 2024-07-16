Muğla'da kaza, 13 Temmuz'da Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den gezi için Muğla'ya hareket eden Mehmet Doğu idaresindeki tur minibüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı.

MELİSA OLAY YERİNDE CAN VERDİ DHA'da yer alan habere göre kazada 31 kişi yaralandı, Denizli'de görev yapan polis memuru Aykut Gültekin'in kızı Melisa Gültekin (11) olay yerinde, tur otobüsü şoförü Mehmet Doğu ile eşi Necla Doğu da ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ Melisa Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilip Denizli'ye getirildi.

ANNE VE BABASI KAZADA YARALANMIŞTI Bağbaşı Merkez Camii'nde düzenlenen cenazeye aynı kazada yaralanan anne ve babası Seher-Aykut Gültekin çifti de katıldı.

GÜÇLÜKLE AYAKTA KALABİLDİLER Çift güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye emniyet müdür yardımcılarının yanı sıra çok sayıda polis memuru da katıldı.