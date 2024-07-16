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        Haberler Gündem 3. Sayfa Melisa Gültekin 11 yaşındaydı! Gözyaşlarıyla uğurlandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! 11 yaşındaydı... Elveda Melisa!

        Muğla'da, freni boşaldığı öne sürülen tur minibüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 1'i olan 11 yaşındaki Melisa Gültekin, Denizli'de toprağa verildi. Kazada yaralanan polis memuru babası Aykut Gültekin ve annesi Seher Gültekin, cenazede güçlükle ayakta durabildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:38 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:46
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        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
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        Muğla'da kaza, 13 Temmuz'da Ula ilçesi Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den gezi için Muğla'ya hareket eden Mehmet Doğu idaresindeki tur minibüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu, yol kenarında park halindeki 3 araca çarptı.

        MELİSA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre kazada 31 kişi yaralandı, Denizli'de görev yapan polis memuru Aykut Gültekin'in kızı Melisa Gültekin (11) olay yerinde, tur otobüsü şoförü Mehmet Doğu ile eşi Necla Doğu da ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

        CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Melisa Gültekin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilip Denizli'ye getirildi.

        ANNE VE BABASI KAZADA YARALANMIŞTI

        Bağbaşı Merkez Camii'nde düzenlenen cenazeye aynı kazada yaralanan anne ve babası Seher-Aykut Gültekin çifti de katıldı.

        GÜÇLÜKLE AYAKTA KALABİLDİLER

        Çift güçlükle ayakta durabildi. Cenazeye emniyet müdür yardımcılarının yanı sıra çok sayıda polis memuru da katıldı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Kılınan cenaze namazının ardından Melisa Gültekin, Bağbaşı Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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