Cadde'nin haberine göre, halk tarafından sorulan soruları yanıtlayan oyuncu, cinsel taciz ve istismar konularına değindi.

“Kadın-erkek eşitsizliğini ancak birbirimizi anlayabildiğimiz ölçüde çözebiliriz. Evlenmek şart mıdır? İnsanın bunu kendisine sorması lazım. Bu anlamda çok feminist bir ailede yetiştim” diyen Cumbul, çocuklara yapılan istismar hakkında da şöyle konuştu:

“İdam taraftarı değilim. Hızla bu yöne doğru gidilmesinden de üzüntü duyuyorum. Ama çok ciddi, caydırıcı cezalar gelmesinden yanayım.”

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