Meltem Cumbul, sezonu açtı
Meltem Cumbul, Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor
Giriş: 08.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:59
Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Meltem Cumbul, çekimlerine temmuzda başlanacak olan yeni projesi öncesinde enerji depoluyor. Cumbul, enerji depolarken Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
Torba'daki bir otelin plajında görüntülenen Meltem Cumbul'un neşeli tavırları dikkati çekti. Bir arkadaşıyla sohbet edip güneşlenen oyuncunun mayo tercih ettiği görüldü.
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