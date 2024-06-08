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        Haberler Magazin Meltem Cumbul, sezonu açtı

        Meltem Cumbul, sezonu açtı

        Meltem Cumbul, Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:59
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Meltem Cumbul, çekimlerine temmuzda başlanacak olan yeni projesi öncesinde enerji depoluyor. Cumbul, enerji depolarken Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

        Torba'daki bir otelin plajında görüntülenen Meltem Cumbul'un neşeli tavırları dikkati çekti. Bir arkadaşıyla sohbet edip güneşlenen oyuncunun mayo tercih ettiği görüldü.

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        #meltem cumbul
        #BODRUM
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