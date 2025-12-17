Meltem Miraloğlu, evlilik ve din değiştirme iddialarını yalanladı: Dinimi değiştirmedim

ABD’de yaşayan oyuncu Meltem Miraloğlu, hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.

Söz konusu iddialara göre; Miraloğlu’nun vaftiz olduğu, ardından da ABD’li Rahip Thomas Wick ile dini bir törenle evlendiği öne sürüldü.

Meltem Miraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Miraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Evli değilim, hiç çocuğum yok. Evlenmeyi düşündüğüm bir erkek arkadaşım da yok. Dinimi değiştirmedim.”

Meltem Miraloğlu, 2016’da oyuncu - yönetmen Tayfur Aydın ile nikâh masasına oturmuş, bu evlilik 2017’de sona ermişti. Daha sonra ABD’ye yerleşen Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile yaptığı evlilikle kamuoyunun dikkatini çekmiş, bu evlilik de ilerleyen süreçte son bulmuştu.

Meltem Miraloğlu ve Patrick Grady