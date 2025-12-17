Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Meltem Miraloğlu, evlilik ve din değiştirme iddialarını yalanladı: Dinimi değiştirmedim - Magazin haberleri

        Meltem Miraloğlu, evlilik ve din değiştirme iddialarını yalanladı: Dinimi değiştirmedim

        Uzun süredir ABD'de yaşayan oyuncu Meltem Miraloğlu, evlendiği ve din değiştirdiği yönündeki iddialarla gündeme geldi. Miraloğlu, yaptığı açıklamada, "Evli değilim, dinimi de değiştirmedim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 18:59 Güncelleme: 17.12.2025 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dinimi değiştirmedim"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD’de yaşayan oyuncu Meltem Miraloğlu, hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.

        Söz konusu iddialara göre; Miraloğlu’nun vaftiz olduğu, ardından da ABD’li Rahip Thomas Wick ile dini bir törenle evlendiği öne sürüldü.

        REKLAM

        Meltem Miraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Miraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Evli değilim, hiç çocuğum yok. Evlenmeyi düşündüğüm bir erkek arkadaşım da yok. Dinimi değiştirmedim.”

        Meltem Miraloğlu, 2016’da oyuncu - yönetmen Tayfur Aydın ile nikâh masasına oturmuş, bu evlilik 2017’de sona ermişti. Daha sonra ABD’ye yerleşen Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile yaptığı evlilikle kamuoyunun dikkatini çekmiş, bu evlilik de ilerleyen süreçte son bulmuştu.

        Meltem Miraloğlu ve Patrick Grady

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Meltem Miraloğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        Beşiktaş'ta gözler ayrılıklarda!
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Evden 10 kamyon dolusu çöp çıkarıldı
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici