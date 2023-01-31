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Meltem Miraloğlu: Hamile değilim, çocuğum da yok

ABD'ye yerleşen ve ardından Patrick Grady ile dünyaevine giren Meltem Miraloğlu'nun beşinci tüp bebek tedavisinde başarılı olduğu ve anne olmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Miraloğlu, "Hamile değilim" açıklamasını yaparak, hakkında çıkan dedikoduları yalanladı

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  • Meltem Miraloğlu'ndan iddialara yanıt: Hamile değilim, çocuğum da yok - Magazin haberleri

    Meltem Miraloğlu, Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca ABD'ye yerleşmişti. Miraloğlu, o dönem kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturarak adından söz ettirmişti.
  • Meltem Miraloğlu'ndan iddialara yanıt: Hamile değilim, çocuğum da yok - Magazin haberleri

    HAMİLELİK İDDİASI

    Yaptığı evliliğin ardından tüp bebek tedavisine başlayan çiftin dört kez düşükle sonuçlanan bir süreç yaşadığı ileri sürülmüştü. Meltem Miraloğlu'nun eşiyle beşinci kez tüp bebek tedavisi gördüğü iddia edilmişti.

    Meltem Miraloğlu'na embriyo transferi yapıldığı, oyuncunun tedavisinin sonuç verdiği ve hamile olduğunu öne sürülmüştü.
  • Meltem Miraloğlu'ndan iddialara yanıt: Hamile değilim, çocuğum da yok - Magazin haberleri

    AÇIKLAMA YAPTI

    Meltem Miraloğlu, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla alakalı açıklamada buldu. Sessizliğini bozan Miraloğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla dedikoduları yalanladı. Eski oyuncu, "Hamile değilim, çocuğum yok" şeklinde konuştu.
  • Meltem Miraloğlu'ndan iddialara yanıt: Hamile değilim, çocuğum da yok - Magazin haberleri

    "TEKLİF GELMİYOR" DEYİP, ABD'YE GİTMİŞTİ

    Öte yandan 2019'da ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, "Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika’dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

    ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, "Kendimi bulmak için çıktığım bu yolda, kendimi kaybetmemek ve bunca zulme karşı akıl sağlığımı korumak tek dileğim. (Allah biz gençleri, büyüklerimizin zulmünden ve de tecavüzünden korusun)" şeklinde şaşırtan bir paylaşımda bulunmuştu.
  • Meltem Miraloğlu'ndan iddialara yanıt: Hamile değilim, çocuğum da yok - Magazin haberleri

    "EVLENDİKTEN SONRA BABA-KIZ İLİŞKİMİZ DEĞİŞMEDİ" DEMİŞTİ

    Ayrıca Meltem Miraloğlu, daha önce evliliğiyle ilgili itiraflarda bulunmuştu. Oyuncu, "Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp, evine aldı. Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi" demişti.
  • Meltem Miraloğlu'ndan iddialara yanıt: Hamile değilim, çocuğum da yok - Magazin haberleri

    SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

    Meltem Miraloğlu, 2016'da altı aydır birlikte olduğu yönetmen ve yapımcı Tayfur Aydın’la evlenmiş fakat bu evlilik uzun sürmemişti. Oyuncu, 2017'de yapımcı eşinden boşanmıştı.

    Fotoğraflar: AA, Instagram
  • Meltem Miraloğlu'ndan iddialara yanıt: Hamile değilim, çocuğum da yok - Magazin haberleri

    Meltem Miraloğlu

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