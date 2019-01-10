İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde E.B.Ç. isimli doktorun, meme muayenesi sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde yer alan fotoğraflarda muayene olan kadınların gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının isimleriyle paylaşıldığını gördü.

GÖRÜNTÜLERE DOKTOR DA YANSIYOR

DHA'da yer alan habere göre 18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor. Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.

KADINLARDAN BİRİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Gizli kamera görüntüleri paylaşılan kadınlardan birine ulaşan muhabirimiz, mağdurun olay hakkında bilgisinin olmadığını öğrendi. Geçtiğimiz cuma günü görüntüsü paylaşılan ve daha sonra silinen mağdur kadın, durumu öğrenince Yeşilyurt'ta bulunan Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne giderek doktor E.B.Ç'den şikâyetçi oldu.

DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Emniyette yaklaşık iki saat ifade veren kadının şikâyeti sonrası Narlıdere'de oturan evli doktor E.B.Ç gözaltına alındı. Savcı talimatıyla da doktor Ç.'nin evinde, işyerinde, kişisel dolabında ve otomobilinde arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen 2 telefon ve 3 hardiske ise incelenmek üzere el konuldu. E.B.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli doktor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Bu arada konuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada,"Hastanemiz bünyesinde oluştuğunu tespit ettiğimiz siber suçlar kapsamında kişisel verilerin saklanması ve paylaşılması konusunda suç işlediği şüphesi oluşan personelimiz açığa alınmış, hakkında idari ve yasal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

MAĞDUR KADIN: MUHTEMELEN YAKA KAMERASI KULLANDI

Kendisine ait videonun internet sitesinde yayınlandığını duyması üzerine polise başvuran başka bir genç kadının da, "Videoyu izlediğimde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Göğüs Guatr polikinliğinde 4 Ocak'ta muayene edildiğim sırada çekildiğini farkettim. Muayene ederken kapıyı kilitlemişti. İçerde de başka biri bulunmuyordu. Bu nedenle başka birinin bu videoyu çekmesi imkansız. Muhtemelen yaka kamerası kullanmış. Kendisinden şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

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