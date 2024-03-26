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        Memleket Partisi'nin aracına CHP'liler zarar verdi iddiası

        Ataşehir'de, Memleket Partisine ait seçim aracına CHP seçim irtibat bürosu önünde zarar verildiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 23:48 Güncelleme: 26.03.2024 - 23:48
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        Memleket Partisi'nin aracına CHP'liler zarar verdi iddiası
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        İstanbul'da İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesinde CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel adına seçim çalışması yapılan irtibat bürosundaki bazı partililer tarafından, Memleket Partisi Ataşehir Belediye Başkan adayı Reşat Şahin Öztürk adına çalışma yapan aracın önü kesildi.

        CHPliler ile sürücü arasında yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu bazı partililer, aracın ses sitemine zarar verdi.

        Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

        MEMLEKET PARTİLİLER ŞİKAYETÇİ OLDU

        Memleket Partisine ait aracı kullanan Ömer Faik Doğanay, İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

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        Doğanayın olaya ilişkin ifadesinde, "Memleket Partisi Ataşehir Belediyesi Başkan adayı Reşat Şahin Öztürkü yakinen tanırım. Kendisine seçim sürecinde yardımcı olmaktayım. Üzerinde Memleket Partisi afişleri, logoları, Reşat Şahin Öztürkün resimleri, ses sistemleri bulunan araç ile İçerenköy Mahallesi Karslı Ahmet Caddesi üzerinde seyir halindeydim. Cadde üzerinde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun önünden geçerken kalabalık bir grup aracımın önünü kesti. Bu kalabalık içerisindeki tanımadığım şahıslar araca vurmaya başladılar. Aracın ön camları açık olduğu için beni de darp etmek istediler. Araya birileri girerek beni olay yerinden uzaklaştırdı. Olay sonrası aracı kontrol ettiğimde ön camın şoför kısmına yakın yerde çatlak olduğunu gördüm. Beni darp etmeye çalışan, kullandığım araca zarar veren şüpheli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

        Şikayetin ardından polis ekiplerince olayla ilgili çalışma başlatıldı.

        Öte yandan konuyla ilgili Memleket Partisine ait sosyal medya hesabı Xten yapılan paylaşımda, "Ataşehir Belediye Başkan adayımız Reşat Şahin Öztürkün seçim aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Demokrasi getireceğini iddia eden siyasi partilerin böylesine bir demokrasi ayıbına imza atması kabul edilemez. Üçüncü yolu engelleyemeyeceksiniz, Memleket Partisini durduramayacaksınız." ifadesi kullanıldı.

        Bu paylaşımı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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