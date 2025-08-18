Hükümetten üçüncü teklif bekleniyor! 8. dönem memur toplu sözleşme zammında son durum nedir?
Memur ve memur emeklisinin gözü devam eden 8. dönem toplu sözleşme zammı görüşmelerinde. Geçtiğimiz hafta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile üç Konfederasyon Başkanı arasında gerçekleştirilen toplantı sonrası Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldığını açıkladı. Bu teklifi kabul etmeyen Memur-Sen doğrultusunda kamu çalışanları 18 Ağustos bugün iş bırakma eylemine gitti. Şimdi ise hükümetten üçüncü bir teklif daha bekleniyor. İşte, memur 8. dönem toplu sözleşme zam görüşmelerinde son durum...
8. Dönem Toplu Sözleşme zam pazarlığı sürüyor. 15 Ağustos Cuma günü Bakan Işıkhan ve üç Konfederasyon Başkanı görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. İstedikleri teklifi alamayan kamu çalışanları, 18 Ağustos 2025 Pazartesi bugün olmak üzere bir günlüğüne iş bıraktı.
HÜKÜMET İLK MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI TEKLİFİNİ YAPTI
Hükümet, memurlara yönelik ilk zam teklifini yaptı. Buna göre, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif edildi.
MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.
MEMUR-SEN TEKLİFİ REDDETTİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin ilk zam teklifini reddettiklerini açıkladı. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı teklifte refah payının, taban aylığının ve enflasyon gerçekliğinin olmadığını dile getirdi.
Yalçın, İşverenin umut değil, hayal kırıklığı ürettiğini ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz irade işvereninin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz" şeklinde konuştu.
HÜKÜMET İKİNCİ ZAM TEKLİFİ YAPTI MI?
15 Ağustos günü Bakan Işıkhan ve üç Konfederasyon Başkanı görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" dedi.
Yalçın ayrıca "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik." diye konuştu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldiklerini bildirdi.
Işıkhan, Next Sosyaldeki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz."
KAMU ÇALIŞANLARI 1 GÜNLÜĞÜNE İŞ BIRAKTI
Kamu çalışanlarının ülke genelinde yaptığı 1 günlük iş bırakma eylemi, İzmir'de de demiryolu ulaşımını etkiledi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personelinin eyleme katılması nedeniyle, İzmir Banliyö Sistemi'nde (İZBAN) tüm seferler durduruldu. Alternatif toplu taşıma araçlarına yönelen vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.
İş bırakma eyleminin duyurusunun gece saatlerinde yapılması nedeniyle iş bırakma eylemine hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, alternatif toplu taşıma araçlarının yolunu tuttu. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Memurların ülke genelinde gerçekleştireceği 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD çalışanları işbaşı yapmayacaktır. Bu nedenlerden dolayı 18 Ağustos 2025 Pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz" denildi.
MEMUR TOPLU ZAM SÖZLEŞMESİNDE KAÇ GÖRÜŞME DAHA OLACAK?
19 Ağustos 2025 Salı gününe kadar hükümetin üçüncü teklifi vermesi gerekiyor. Ancak üçüncü teklifte de bir uzlaşı sağlanamazsa devreye Hakem Heyeti girecek ve zam teklifine karar verecek.