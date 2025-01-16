Yeni yılın başlamasıyla birlikte memur ve emekliler için beklenen maaş artışı belli oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 11.54 oranında zam yapılacağı kesinleşti. Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak bu artış, maaşları artırırken zam farklarının ödeme tarihi merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi, ocak ayında ortaya çıkan 14 günlük maaş farklarının ay ortasında hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Memur ve emekliler şimdi, yeni zamlı maaşlarını ve fark ödemelerini bekliyor. İşte güncel bilgiler...