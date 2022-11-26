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Refah payı sinyali! Memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayına kısa bir süre kala memur zammında son dakika gelişmeleri milyonlarca memur tarafından yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek zam oranlarında 4 aylık oran netleşti. İşte memur zammı son durum...

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  • Memur maaş zammı tahminleri: Memur zammında refah payı sinyali! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaş zam oranı açıklandı mı?

    TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gözler memur zam oranının ne kadar olacağına çevrildi. Yeni yılda yapılacak zam ile en düşük memur maaşının ne kadar olacağı merak edilirken refah payı gündeme geldi. İşte 2023 Ocak ayı memur zammı tahminleri ve tüm güncel bilgiler...
  • Memur maaş zammı tahminleri: Memur zammında refah payı sinyali! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaş zam oranı açıklandı mı?

    MEMUR ZAMMI TEMMUZ AYINDA NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammı 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlendi. Memur enflasyon farkı %34,85 oranında olurken toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 oranında gerçekleşti. Böylelikle memur ve memur emeklilerine Temmuz ayından yüzde 41,68 oranında zam yapıldı.
  • Memur maaş zammı tahminleri: Memur zammında refah payı sinyali! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaş zam oranı açıklandı mı?

    EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu.

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.
  • Memur maaş zammı tahminleri: Memur zammında refah payı sinyali! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaş zam oranı açıklandı mı?

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı.

    2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.
  • Memur maaş zammı tahminleri: Memur zammında refah payı sinyali! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaş zam oranı açıklandı mı?

    4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU!

    Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri yüzde 10.45 enflasyon artış oranı netleşmiş oldu. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak.
  • Memur maaş zammı tahminleri: Memur zammında refah payı sinyali! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaş zam oranı açıklandı mı?

    REFAH PAYI GELİYOR!

    Çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi. 

    Memur ve emeklileri olası kur ve fiyat değişiminden korumayı amaçlayan rafh payı ile en düşük emekli maaşının da 3 bin 500 TL'den yükseltilmesi bekleniyor.
  • Memur maaş zammı tahminleri: Memur zammında refah payı sinyali! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaş zam oranı açıklandı mı?

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞLARINA EK GÖSTERGE DE EKLENECEK

    Memur ve memur emeklilerinin maaşları ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

    Bu orana göre hesaplama yapıldığında emekli ve memurların ocak zammına göre maaşları şöyle olacak:
  • Memur maaş zammı tahminleri: Memur zammında refah payı sinyali! 2023 Ocak yeni memur zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar? Memur maaş zam oranı açıklandı mı?

    MEMUR MAAŞI

    Mevcut: 9.109 TL

    Zamlı: 10.827,67 TL

    MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

    Mevcut: 6.077 TL

    Zamlı: 7.223 TL

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