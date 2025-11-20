Memur maaş zammında son durum: 2026 Ocak ayında memur ve emekli memur maaş zammı yüzde kaç olacak?
Merkez Bankası, 4. Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı enflasyon tahminini güncelleyerek, yukarıya çekti. Değişen rakamlar sonrası memur ve emekli memur maaş zammı yeniden gündeme geldi. Öte yandan, Temmuz-Ekim arası dört aylık enflasyon farkının belli olmasıyla tablo netleşmeye başladı. Peki, 2026 Ocak ayında memur ve emekli memur maaş zammı ne kadar olacak, memur maaşlarına yüzde kaç zam gelecek? İşte, memur maaş zammında son tahminler...
Memur maaş zammında son durum merak ediliyor. TCMB'nin enflasyon tahminin yükseltmesiyle rakamlar bir kez daha değişirken, yılın ikinci yarısına dair ekonomik tablo da şekillenmeye devam ediyor. Peki, memur ve emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları
TCMB ENFLASYON TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
Merkez Bankası'nın açıklanan 4. Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı enflasyon tahmini revize edildi. Önceki raporda 2025 yılı enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağı tahmin edilirken, son raporda tahmin aralığı yüzde 31-33’e yükseltildi. Önceki raporda yüzde 13-19 aralığında tahmin edilen 2026 yılı enflasyon tahmini ise aynen korundu.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur maaşlarıyla emekli aylıkları için temmuz-ekim aylarını kapsayan dört aylık döneme ilişkin enflasyon farkı belli oldu.
Enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için dört aylık enflasyon farkı yüzde 5 oldu.
2026 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.