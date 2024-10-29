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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞI HESAPLAMA 2025 OCAK | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur maaşına yüzde kaç zam gelecek?

        Memur maaş zammı hesaplama: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Emekli ve memur maaşında gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre belirlenmektedir. Temmuz, ağustos, eylül ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından kamu çalışanları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile memur maaş zammı hesabı yapılmaya başlandı. Hatırlanacağı gibi temmuz ayında, en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 TL'ye, en düşük memur emekli maaşı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 TL'ye yükselmişti. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak?" İşte öğretmen, doktor, mühendis, polis, hemşire memur maaşı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 22:17 Güncelleme: 29.10.2024 - 22:17
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        Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Toplu sözleşme zammı ile yeni memur maaşı, ekim, kasım ve aralık dönemi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Temmuz ayında yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur maaşına yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

        2

        3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Emekliler Haziran'da altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam almıştı.

        Eylül ayı enflasyonu memur ve emeklileri de yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

        Yeni yıl zamları 3 Ocak 2025'te açıklanacak enflasyon oranıyla tam olarak netlik kazanacak.

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        TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLDU?

        Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

        Söz konusu üç ayda toplam enflasyon yüzde 8,9 olarak gerçekleştiği için memur ve memur emeklisi için henüz ortaya çıkmış bir enflasyon farkı oluşmamış durumda.

        Son üç aylık enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklisine oluşan farka yüzde 6 zammı eklenerek zam verilecek.

        Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 19,30 olarak hesaplanmıştı.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR TEMMUZ 2024?

        Zamla birlikte en düşük memur maaşı 32.860 TL’den 39.206 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 14.740 TL’den 17.587 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 18 bin 120 TL’den 21.619 TL’ye yükseldi.

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        MEMUR MAAŞLARI

        (TL) 2024 Ocak 2024 Temmuz
        Öğretmen 8/1 34.892 41.630
        Polis 8/1 42.715 50.964
        Hemşire 8/1 37.444 44.674
        Mühendis 8/1 42.652 50.889
        Memur 9/1 31.806 37.947
        Teknisyen 9/1 32.709 39.025
        İmam - Hatip 8/1 34.481 41.140
        Şef 4/1 33.967 40.526
        Müdür 4/1 40.785 48.660
        Daire Başkanı 70.848 84.528
        Genel Müdür 91.966 109.725
        (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 32.860 39.206

        (*) En düşük memur maaşı dışındakiler için bekâr memur maaşları esas alınmıştır

        7

        EMEKLİ MEMUR AYLIĞI NE KADAR?

        (TL) 2024 Ocak 2024 Temmuz
        Müsteşar (1/1) 53.598 63.947
        Genel müdür (1/1) 47.437 56.597
        Şube müdürü (Lisans - 1/4) 18.615 22.210
        Memur (Lisans - 4/1) 14.574 17.388
        Öğretmen (1/4) 22.076 26.339
        Kaymakam 1. sınıf (1/4) 31.255 37.290
        Başkomiser (1/4) 22.076 26.339
        Polis memuru (1/4) 22.076 26.339
        Hemşire (Lisans - 1/4) 22.076 26.339
        Mühendis (1/4) 22.103 26.371
        Teknisyen (Lise -1/4) 15.869 18.933
        Pratisyen hekim (1/4) 32.625 38.925
        Profesör (1/4) 38.324 45.724
        İmam-hatip 22.076 26.339
        Avukat (1/4) 22.076 26.339
        En düşük memur emekli aylığı 14.740 17.587

        *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

        Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 11.367 TL’den 14.178 TL’ye çıkacak.

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