Memur nasıl olunur? Memur olma şartları nelerdir?

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyenler için KPSS, eğitim durumu ve çeşitli genel-özel şartlar belirleyici rol oynar. Ancak süreç sadece sınavı geçmekle bitmez; tercih dönemi, atama süreci ve güvenlik soruşturması gibi aşamalar da bulunur. Memur olmak isteyen herkesin, bu süreci en baştan dikkatle takip etmesi gerekir.

MEMUR NEDİR?

Memur, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet adına çalışan, belirli yasal hak ve sorumluluklara sahip kişidir. Anayasaya ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre tanımlanır. Memurlar, kanunla belirlenmiş usuller çerçevesinde istihdam edilir ve görevleri sırasında belli etik kurallara tabidirler.

Memurların en temel özelliği; sözleşmeli ya da geçici değil, kadrolu olmalarıdır. Bu da maaş, özlük hakları, tayin gibi konularda güvence sağlar. Eğitimden sağlığa, idari hizmetlerden güvenliğe kadar birçok alanda memurlar görev yapabilir.

REKLAM

MEMUR NASIL OLUNUR?

Memur olmak için izlenmesi gereken süreç, genellikle kamu personeli seçme sınavı (KPSS) üzerinden ilerler. Ancak her kadro aynı şartları taşımaz. Bazı memuriyetler yalnızca ortaöğretim mezunlarına, bazıları ön lisans ya da lisans mezunlarına yöneliktir.

İzlenecek temel adımlar şunlardır: Eğitim durumunuza uygun KPSS sınavına girin. Ortaöğretim, ön lisans veya lisans mezunuysanız, her seviyeye uygun ayrı KPSS oturumları vardır. Hangi kadroları hedefliyorsan o alana göre sınava girmelisin.

KPSS puanı alın. Sınav sonuçları, merkezi atamalarda ya da kurumsal alımlarda değerlendirilir. Puanlar, genellikle 2 yıl geçerlidir.

Tercih kılavuzu açıklandığında başvuru yapın. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzundaki şartlara göre kurumlara başvuru yapılır. Bazı kurumlar ek mülakat yapabilir.

Atama sonuçlarını bekleyin. Puanınıza göre yapılan yerleştirmede bir kadroya yerleşirseniz, ilgili kuruma evraklarınızı teslim etmeniz istenir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanır. Bu süreç sonunda herhangi bir engel çıkmazsa, göreve başlama yazınız verilir ve memuriyet hayatınız resmen başlar. Bazı memuriyet türleri KPSS haricinde ek şartlar da gerektirebilir. Öğretmenlik için ÖABT, kaymakamlık ya da uzman yardımcılığı gibi kadrolar için ayrı sınavlar da olabilir. REKLAM MEMUR OLMA ŞARTLARI NELERDİR? Memur olmak isteyen kişilerin taşıması gereken bazı temel şartlar kanunla belirlenmiştir. Bu şartların dışında kalan adaylar, KPSS puanı alsalar dahi başvurularında elenir. Genel şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Adli sicil kaydının temiz olması

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması

Görevini yapmasına engel olabilecek bir sağlık problemi olmamak Özel şartlar: Eğitim durumu (ortaöğretim, ön lisans, lisans)

Belirli KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak

Bazı kadrolar için ilgili sertifika ya da yabancı dil belgesi

Kurumun istediği özel niteliklerin sağlanması Örneğin zabıta, infaz koruma memuru veya polis olmak isteyen adaylarda boy-kilo ölçütü, yaş sınırlaması gibi ek kriterler aranabilir. REKLAM MEMUR İŞ İMKANLARI NELERDİR? Türkiye’de memur alımı birçok kamu kurumu tarafından yapılır. KPSS’ye giren adaylar aşağıdaki alanlarda görev alabilir: Eğitim sektörü: Öğretmenlik, memur, şef, şube müdürü

Sağlık sektörü: Hemşire, ebe, sağlık teknikeri, laborant

Adalet sektörü: Zabıt katibi, icra memuru, infaz koruma memuru

İdari hizmetler: VHKİ (veri hazırlama kontrol işletmeni), memur, sekreter

Güvenlik alanı: Polis, jandarma, bekçi (ayrıca mülakat ve fiziki sınav şartı bulunur)

Yerel yönetimler: Belediyelerde mühendis, zabıta, memur pozisyonları Bazı kurumlar KPSS ile merkezi atama yaparken, bazıları ayrıca mülakat, yazılı sınav veya uygulamalı sınav düzenleyebilir. Bu nedenle başvuru yapılacak kurumun şartları her zaman dikkatlice incelenmelidir. REKLAM KPSS VE KAMU PERSONELİ ALIMI