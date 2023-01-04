Memur-Sen: Zam beklentiyi karşılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Memur-Sen: Zam beklentiyi karşılamadı
ABONE OL

Memur-Sen: %25 Zam beklentiyi karşılamadı

Memur-Sen'den yapılan yazılı bildirgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan maaş ve ücret artışının %25 olarak uygulanmasının yeterli olmadığı, yeni adımların atılması gerekliliği vurgulandı.

Memur-Sen: Zam beklentiyi karşılamadı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Mermur-Sen'den yapılan açıklamada, "Büyük coşku ve heyecanla bir araya geldiğimiz, işine son verilen emekçi kardeşlerimizle buluştuğumuz, sözleşmeli personelin kadroya geçişini birlikte mutlulukla kutladığımız “Sözleşmeliye Kadro Şöleni” etkinliğimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdik.

Kamu görevlilerimiz, halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla; bütün zorlu süreçlerin başkahramanı olmuş, devletimizin büyümesinde asli özne olarak yer almış, vatan toprakları içinde ve dışında milletimizi her daim yücelterek temsil etmiştir. Bu temsil ve hizmet aşkıyla kamu görevlilerimiz, haklı bir sebeple kayıpları telafi edecek ve beklentilerini karşılayacak ilave ek zam talebi içerisindedir" denildi.

"İLAVE EK ZAM BEKLENTİMİZ GÜÇLÜ BİR SESLE İFADE EDİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamında Memur-Sen, önceliklerinin görevlilerin refah ve felahını korumak olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz adil gelir dağılımının milletçe paylaşılmasını sağlamak ve gündemimiz kamu görevlilerinin piyasa koşulları içerisinde “haklı” beklentileri olan “ilave ek zam” talebini bütün mecralarda haykırmaktır. Gerçekleştirdiğimiz Şölen’le aynı gün, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin öncelikli gündemlerinden olan maaş ve ücretlerdeki artışa ilişkin önemli bir enflasyon verisi de paylaşılmış; teşkilatımız ve üyelerimizle ilave ek zam beklentimiz bir kez daha güçlü bir sesle ifade edilmiştir

“SEYYANEN EK BİR ADIM ATILMALI"

"Bununla birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından maaş ve ücret artışının %25 olarak uygulanacağı açıklanmış, zammın yetersiz olduğu gerek teşkilatımızın salondaki güçlü atmosferiyle gerekse Konfederasyonumuz aracılığıyla defaten iletilmiştir. Bu durum karşısında, Memur-Sen Başkanlar Kurulumuzla yaptığımız istişare sonucu; maaş ve ücretlere yapılacak %25 artışın, kamu görevlileri ve emeklilerinin beklentilerini karşılamadığını ifade ediyor, kamu görevlilerimizi rahatlatacak, hakkaniyetli, adil gelir dağılımını sağlayacak “Seyyanen Ek Bir Adım”ın Ocak ayı maaş ve ücretlerine yetişecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyor, kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz" şeklinde bildiride bulundu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Enflasyon oranları açıklandı! 2022 Aralık enflasyon oranı belli oldu
İŞ-YAŞAM 2022 enflasyonu açıklandı
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile özel röportaj
İŞ-YAŞAM ''Enflasyon devrini kapattık''
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hep yanında durduk"
İŞ-YAŞAM "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin hep yanında ...
Son dakika haberi Özel okul zamları bugün belli olacak
İŞ-YAŞAM Özel okullar için kritik gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emeklilerin maaş zammı yüzde 25
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve emeklilerin maaş ...
Çimsa 'sürdürülebilir' ürünlere geçti
İŞ-YAŞAM Çimsa 'sürdürülebilir' ürünlere geçti
SON DAKİKA: Alkole ve sigaraya ÖTV zammı geldi! 2023 Alkol ve sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Alkol Sigara Zammı Haberleri
İŞ-YAŞAM Sigara, bira ve rakıya ÖTV zammı
Garanti BBVA'dan para transferlerine ilişkin açıklama
İŞ-YAŞAM Garanti BBVA: 'İşleyişte değişiklik yok'
Üretici fiyatlarında düşüş! Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi açıklandı!
İŞ-YAŞAM Enerjik düşüş
İFM'nin kapalı alanı 225 bin metrekareye çıkacak
İŞ-YAŞAM İFM 225 bin metrekareye çıkacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.