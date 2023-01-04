Memur-Sen: Zam beklentiyi karşılamadı

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Mermur-Sen'den yapılan açıklamada, "Büyük coşku ve heyecanla bir araya geldiğimiz, işine son verilen emekçi kardeşlerimizle buluştuğumuz, sözleşmeli personelin kadroya geçişini birlikte mutlulukla kutladığımız “Sözleşmeliye Kadro Şöleni” etkinliğimizi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdik.

Kamu görevlilerimiz, halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla; bütün zorlu süreçlerin başkahramanı olmuş, devletimizin büyümesinde asli özne olarak yer almış, vatan toprakları içinde ve dışında milletimizi her daim yücelterek temsil etmiştir. Bu temsil ve hizmet aşkıyla kamu görevlilerimiz, haklı bir sebeple kayıpları telafi edecek ve beklentilerini karşılayacak ilave ek zam talebi içerisindedir" denildi.

"İLAVE EK ZAM BEKLENTİMİZ GÜÇLÜ BİR SESLE İFADE EDİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamında Memur-Sen, önceliklerinin görevlilerin refah ve felahını korumak olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz adil gelir dağılımının milletçe paylaşılmasını sağlamak ve gündemimiz kamu görevlilerinin piyasa koşulları içerisinde “haklı” beklentileri olan “ilave ek zam” talebini bütün mecralarda haykırmaktır. Gerçekleştirdiğimiz Şölen’le aynı gün, kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin öncelikli gündemlerinden olan maaş ve ücretlerdeki artışa ilişkin önemli bir enflasyon verisi de paylaşılmış; teşkilatımız ve üyelerimizle ilave ek zam beklentimiz bir kez daha güçlü bir sesle ifade edilmiştir

“SEYYANEN EK BİR ADIM ATILMALI"

"Bununla birlikte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından maaş ve ücret artışının %25 olarak uygulanacağı açıklanmış, zammın yetersiz olduğu gerek teşkilatımızın salondaki güçlü atmosferiyle gerekse Konfederasyonumuz aracılığıyla defaten iletilmiştir. Bu durum karşısında, Memur-Sen Başkanlar Kurulumuzla yaptığımız istişare sonucu; maaş ve ücretlere yapılacak %25 artışın, kamu görevlileri ve emeklilerinin beklentilerini karşılamadığını ifade ediyor, kamu görevlilerimizi rahatlatacak, hakkaniyetli, adil gelir dağılımını sağlayacak “Seyyanen Ek Bir Adım”ın Ocak ayı maaş ve ücretlerine yetişecek şekilde gerçekleştirilmesi gerekliliğini hükümetin dikkatine sunuyor, kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz" şeklinde bildiride bulundu.