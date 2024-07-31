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        Haberler Bilgi Ekonomi Memur toplu sözleşme ikramiyesi ne kadar, ne zaman hesaba yatacak? Kimler sendikalı memur toplu sözleşme ikramiyesi alacak?

        Memur toplu sözleşme ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak, kimler ikramiye alacak?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifiyle memurların Toplu Sözleşme İkramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacağını duyurdu. Peki, ikramiye ne zaman hesaba yatacak ve kimler alacak? İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 31.07.2024 - 12:58
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını ifade etti. Peki, toplu sözleşme ikramiyesi ne zaman hesaba yatacak ve kimler alacak? İşte, detaylar...

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        MEMUR TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Kamu görevlilerine her ay 707 gösterge karşılığı toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek. Bugünkü karşılığı 641,81 TL olan ikramiyeden sendika üyesi olan tüm kamu görevlileri yararlanacak.

        Kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen tarihten itibaren sendika üyesi tüm memurlara 2024 yılı için her ay 641,81 TL ödeme yapılacak.

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        KİMLER TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ALACAK?

        Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin madde eklendi. Muhalefetin itirazları üzerine Genel Kurul’da değişiklik yapıldı. Buna göre, halen yürürlükte bulunan toplu sözleşme ile belirlenen 707 gösterge karşılığı ikramiyeden sendika üyesi olan tüm memurlar yararlanacak. Sadece sendika üyesi olmayan memurlar ikramiyeden yararlanamayacak.

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