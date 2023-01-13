MEMURA VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ZAM!

Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bugün oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Yüzde 30'luk zam oranının ardından ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 TL’ye yükseldi.