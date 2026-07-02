MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 2026 TEMMUZ || Emekli ve Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olacak?
Temmuz ayı memur maaş zammı için geri sayım sürerken, kamu çalışanlarının gözü son enflasyon verilerine çevrildi. Polis, öğretmen, hemşire, doktor ve diğer memurların maaşlarına yansıyacak artışta beş aylık enflasyon tablosu büyük ölçüde netleşti. Kesin zam oranı ise Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Memur ve memur emeklilerinin gelirlerini doğrudan etkileyecek yeni oran için beklenti artarken, en düşük memur maaşının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Peki, 2026 Temmuz memur zammında son durum ne, en düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte zam hesabına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam için bekleyiş devam ediyor. TÜİK’in yılın ilk 5 ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı artış oranı büyük ölçüde netleşti. Mevcut tabloya göre enflasyon farkı üzerinden hesaplanan zam oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu orana toplu sözleşme zammı da eklenecek ve Temmuz ayında maaşlara yansıyacak kesin artış belli olacak. Peki, 2026 Temmuz memur zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı kaç TL’ye çıkacak? İşte memur zammına ilişkin son gelişmeler…
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyon verilerine göre yüzde 12,41 oranında artış farkı oluştu.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında ise aynı döneme ilişkin enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar, yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkından da yararlanacak. Böylece maaş artışları, enflasyon verilerine göre yeniden şekillenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşlarında 2024 yılı Ocak ayından itibaren her 6 ayda bir düzenli artış uygulanıyor. 2025 yılı boyunca yapılan zamlar, son 6 aylık enflasyon verileri esas alınarak belirlenmiştir.
2026 yılı Ocak ayında ise memur maaş artış oranının enflasyonun üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesine yükseldi. Temmuz ayında yapılacak yeni artışın da 6 aylık enflasyon verilerine göre şekillenmesi bekleniyor. Buna göre en düşük emekli maaşının, farklı senaryolara göre 23 bin TL bandının üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
MEMUR MAAŞI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı:
"Temmuz ayında maaş zammının ne olacağı haziran ayında açıklanacak enflasyona bağlı olacak. Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile yaptığı mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon mayıs ayında yüzde 1,89, haziran ayında ise yüzde 1,52 olarak tahmin edildi. TÜİK’in açıkladığı mayıs ayı enflasyonu, anketteki beklentinin altında kaldı.
Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı, enflasyon senaryolarına göre şöyle olacak:
Merkez Bankasının beklenti anketine göre: Enflasyon anketteki beklentiye paralel gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde yüzde 18,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 14,1 oranında zam yapılacak.
Merkez Bankasının enflasyon raporuna göre: Merkez Bankasının yıl sonu için öngördüğü yüzde 26 enflasyon tahminine ulaşılması için haziran ayında enflasyonun yüzde 1,11 olması gerekiyor. Enflasyon bu doğrultuda gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 17,9, memur maaşı ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 13,7 oranında zam yapılacak.
Son 4 yılın ortalama enflasyonuna göre: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan son dört yıllık dönemde aylık enflasyon haziranda 2,38 olarak gerçekleşti. Haziran enflasyonu bu oranda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 19,4, memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise 15,1 oranında artacak.
Bu yılın ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,2, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 18,6 oranında zam yapıldı."