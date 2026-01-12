Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Memur zam oranına belirlendi: Zamlı evde bakım maaşı kaç TL'ye yükseldi ve yüzde kaç zam geldi?

        Memur zam oranına belirlendi: Zamlı evde bakım maaşı kaç TL'ye yükseldi?

        2026 yılının Ocak–Haziran döneminde uygulanacak memur maaş artışının yüzde 18,60 olarak belirlenmesiyle birlikte, memur zammına endeksli sosyal destek ödemeleri de güncellendi. Bu doğrultuda, evde bakım yardımı da aynı oran doğrultusunda artırıldı. Yapılan artış sonrası yeni evde bakım maaşı tutarı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 yılı için evde bakım maaşı kaç TL oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 19:08 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ocak–Haziran dönemi için memur maaşlarına yüzde 18,60 oranında zam yapılmasının ardından, bu artışa bağlı olarak sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. Söz konusu düzenleme kapsamında, engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere verilen evde bakım yardımı da memur zam oranı doğrultusunda artırıldı. Zamlı tutarın netleşmesiyle birlikte 2026 yılında geçerli olacak evde bakım maaşı merak edilmeye başlandı. Peki, 2026 evde bakım maaşı kaç TL olarak belirlendi?

        2

        2026 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Memur zammının yüzde 18,60 olarak belirlenmesinin ardından 2026 yılı evde bakım maaşı da netleşti.

        Buna göre, evde bakım maaşı 11 bin 702 liradan, 13 bin 878 liraya çıktı.

        3

        2026 ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ KAÇ TL'YE YÜKSELDİ?

        Ağır silikozis hastalarına ödenen aylık tutarı 11 bin 840 liradan 14 bin 42 liraya,

        Yaşlı aylığı 5 bin 390 liradan 6 bin 393 liraya,

        Yüzde 40–69 arası engelli oranına sahip vatandaşlara ödenen aylık 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,

        Yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları 6 bin 454 liradan 7 bin 655 liraya,

        18 yaş altı engelli yakını bulunan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 4 bin 302 liradan 5 bin 103 liraya,

        2026 yılı Ocak–Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı tutarı 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya,

        SED hizmeti kapsamında çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 8 bin 198 liradan 9 bin 723 liraya,

        Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödemelerin ortalaması 13 bin 96 liradan 15 bin 533 liraya, yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda