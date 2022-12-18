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5 AYLIK ENFLASYON FAKI TOPLAMI BELLİ OLDU
Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.
Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)
TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim) 10-2022 85.51 3.54 09-2022 83.45 3.08 08-2022 80.21 1.46 07-2022 79.60 2.37
Bugün açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık artış oranı ise 2,88 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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