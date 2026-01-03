Memur zammında gözler enflasyon verilerinde: 2026 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli ve memur zammında gözler aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Kasım ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon farkı ile memur zammı hesaplaması yapılmaya başlandı. Ocak ayında memur ve emekli memur maaşlarına toplu sözleşme zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon farkı eklenerek belirlenecek. Hatırlanacağı gibi son olarak temmuz ayında en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira olarak açıklanmıştı. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2026 Ocak memur maaş zammı hesaplama...
Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile emekli ve memur maaşında zam oranı açıklık kazanacak. Ocak ayında memur maaşına 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak, enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
KASIM ENFLASYON RAKAMLARI
Kasımda yıllık enflasyon yüzde 31.07, aylık enflasyon yüzde 0.87 oldu. Yıllık enflasyon böylece 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, bunda kasım ayında gıda fiyatlarında yaşanan yüzde 0.69'luk düşüş etkili oldu
MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak zam ile memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yapılan zam arasında 6,4 puan fark olacak. Memurlar ve emekli memurların aylıklarına daha fazla artış yapılacak.
2024-2025 yıllarında uygulanan 6. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.
2024 yılı ocak ayında ortaya çıkan farkın giderilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına kanunla artış yapıldı. 2024 ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Çıkartılan kanunla SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e çıkartıldı.
İzleyen dönemlerde ise emekli memurların aylıklarına yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR’luların altında kaldı. 2024 Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 24,73, emekli memurlara yüzde 19,31, 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde yüzde 15,75, emekli memurlara yüzde 11,54, 2025 yılı temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR’lulara yüzde 16,67, emekli memurlara yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazı...
Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Bunun yüzde 5’i toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Ardından 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna göre, 2025 enflasyonu yüzde 31 olursa ocak ayında memur maaşlarına yüzde 18,70 oranında zam yapılacak.
İLAVE ZAM YAPILIR MI?
Memur maaşlarına, iki yıllık toplu sözleşmelerin ilk altı aylık döneminde yapılan zam SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zammın üzerinde oluyor. Ancak izleyen altı aylık dönemlerde ise tam tersi durum yaşanıyor.
2024-2025 yıllarında uygulanan toplu sözleşmenin ilk 6 aylık dönemi için 2024 ocak ayında memur maaş zammı yüzde 49,25 olurken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı yüzde 37,57’de kaldı. Fark çok yüksek olduğu için o tarihte SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 11,68 puanlık ilave zam yapıldı ve zam oranı eşitlendi.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak.