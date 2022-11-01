2023 EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Eylül ayı enflasyon oranı bie önceki aya göre 3,08 oranında artış gösterirken 3 aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu. 3 aylık enflasyona toplamı yüzde 7,06 oldu.

Kalan ayların bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 7,06'ya eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Hali hazırda en düşük memur maaşı 8 bin 435 lira en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 9 lira olarak ödeniyor.