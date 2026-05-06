Memur maaşında 4 aylık enflasyon farkı belli oldu 2026 Temmuz! Memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli ve memur zammında 4 aylık enflasyon belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine göre aylık yüzde 4.18 yıllık enflasyon yüzde 32.37 oldu. Memur ve memur emeklileri için Temmuz ayında yapılacak artışın, hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme zammı ile birlikte şekillenmesi bekleniyor. Bilindiği gibi son olarak Ocak ayında en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL seviyesine yükselmişti. Peki, "Memur maaşı ne kadar olacak?" İşte 2026 Temmuz memur maaşı hesaplama tablosu...
Memur maaşında zam senaryoları son dönemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle yılın ilk aylarına ilişkin açıklanan enflasyon verileri, memur maaş zammı hesaplamalarında belirleyici rol oynuyor. Bu kapsamda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirilerek olası artış oranları üzerinde duruluyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte hesaplanırken, şu ana kadar toplu sözleşme zammı ile yüzde 10.51 oranında zam farkı oluştu. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, memura yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...
2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU
Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı
Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.
Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.
Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.
MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?
Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.