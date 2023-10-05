MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 3 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı tahmini: 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 3 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı tahmini: 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaş zammında son durum milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Memur zammında belirleyici oranlardan olan enflasyon rakamları 3 Ekim'de açıklandı. Eylül ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu noktada gözler "2024 Ocak'ta öğretmen, polis, hemşire, doktor, memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, memur zammı tahminleri ile memur maaşı zammında son dakika gelişmeleri...

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MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Emekli memurları ve memurların sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu.

Memurların toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak hesaplandığında, 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.