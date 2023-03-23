Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinde temsilciğini yapan menajer George Gardi, Arjantinli yıldıza 10 Avrupa kulübünden teklif geldiğini söyledi.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    İtalyan gazetesi Il Tempo'ya konuşan Gardi, Icardi'ye Avrupa'nın dev kulüplerinin talip olduğunu ancak Arjantinli yıldızın Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi.
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    Ünlü menajer, Icardi'nin futbol kariyerinin en olgun döneminde olduğu belirterek, şunları söyledi:
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    "29 yaşında olan ve futbol kariyerinin en olgun dönemini geçiren Mauro Icardi, PSG'yi bırakıp Galatasaray'a transfer oldu."
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    "Icardi'ye Avrupa'nın en büyük takımları da dahil olmak üzere 10 tane teklif vardı ama o Galatasaray'ı seçti"
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    Galatasaray sezon başında Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    29 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı forma ile 15 maçta görev alırken 9 gol ve 6 asist kaydetti.
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    JUVENTUS İDDİASI

    Icardi için geçtiğimiz günlerde Juventus iddiası ortaya atılmıştı.

     
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    Calcionow'un haberine göre, Arjantinli golcünün Juventus'un yeni sezon için belirlediği transfer hedefleri arasında yer aldığı aktarıldı. İtalyan devi, bu transferi takas formülü ile sonuçlandırmak istiyor.
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    Habere göre Juventus, Kean'i eski takımı PSG'ye önererek Icardi transferini takasla bitirmeyi hedefliyor.
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

    Arjantinli yıldızın Galatasaray'da mutlu olması Sarı-Kırmızılıların elini güçlendirse de Juventus gibi bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı da ihtimaller arasında.
  • Menajer George Gardi: Mauro Icardi, Galatasaray için 10 kulübü reddetti

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.