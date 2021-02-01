Menajerimi Ara nefes kesen 23. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Peki Star TV'de izleyici ile buluşan ve merakla beklenen Menajerimi Ara'nın 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MENAJERİMİ ARA 24. BÖLÜM FRAGMANI

Menajerimi Ara 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

MENAJERİMİ ARA 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dicle’nin evinde yaşadığı beklenmedik olay herkesi telaşlandırırken Serkan’ın Gülben Ergen için istediği toplantı herkesi bir araya getirir. Gülben Ergen’in çözülmesi gereken karışık programı için EGO Ajans ilk kez takım halinde çalışır.

Feris’in oyuncusunun sette yaşadığı gerginlikler işlerin karışmasına sebep olur. Çınar’ın daha önce Gökçe Bahadır için ayarladığı filmlerin sözleşme ihlali EGO Ajans’ın geleceğini tehlikeye atarken, Kıraç Serkan’la ilgili araştırmalarına devam eder.

Çınar bir yandan Serdar Ortaç, diğer yandan Gökçe Bahadır meselesi ile ilgilenirken, aldığı sürpriz kararla Serkan'ın karşısına çıkar. Feris yaşadıklarının etkisiyle hiç beklenmedik bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Çınar'ın öğrenecekleri ise herkesi çok şaşırtacaktır.