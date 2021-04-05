Menajerimi Ara dizisi 32. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artarken Barış, annesi ve Dicle arasında kalır. Feris’in oyuncusunun bitmek bilmeyen hıçkırık krizi sette işlerin karışmasına sebep olur. Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 32. son bölüm

MENAJERİMİ ARA 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MENAJERİMİ ARA 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Peride’nin temsil ettiği Selda Alkor ile Çınar’ın oyuncusu ve seslendirme sanatçısı yeni bir projeye hazırlanırken basında çıkan haberler herkesi derinden üzer. Yaşanan beklenmedik gelişmeler menajerleri bir kez daha büyük bir krizle karşı karşıya getirir.

Serkan’ın boşanma davası Feris’le bir adım daha yakınlaşmalarına sebep olur. Ayla, Dicle konusunda Feris’ten yardım ister. Feris’in tutumu merakla beklenirken, Ceyda’nın olaya müdahil oluşu her şeyi değiştirir. Dicle ise Barış için sürpriz bir hamlede bulunur. Ceyda’nın hem Barış’la hem de Kıraç’la ilgili üst üste yaptığı hamleler kafaları karıştırırken Serkan, Ceyda ve Kıraç arasında kimsenin bilmediği bir savaş başlar.