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Menajerimi Ara 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 36. son bölüm

Menajerimi Ara 36. son bölüm yayınlandı. Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor. Menajerimi Ara 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 36. son bölüm...

Menajerimi Ara 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 36. son bölüm

Menajerimi Ara dizisi 36. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Çınar’ın verdiği metot oyunculuğu tavsiyelerinin ardından, kleptomani hastası bir karaktere hazırlanan Arzu’nun başına hiç beklemediği bir olay gelir. Menajerimi Ara 37. yeni bölüm önizleme yayınlandı mı? Menajerimi Ara 36. son bölüm

MENAJERİMİ ARA 37. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MENAJERİMİ ARA 36. SON BÖLÜM ÖZETİ

Karakterin tam olarak ne hissettiğini anlamak için hırsızlık yapan Arzu, Çınar’la beraber nezarethaneye düşerken yardımlarına Ceyda koşar. Polislerden kaçarken çektikleri video sonucu Arzu rolü kapar ve ilk kez sete çıkar. Set kurallarından ve adabından bihaber olan Arzu’nun yardımına Çınar yetişir.

İrem’le çalışmayı kabul eden Barış’ın İrem’e olan öfkesinin sebebi ortaya çıkar. Geçmişte yaşadıklarından dolayı İrem’i affedemeyen Barış, İrem ve Dicle’nin yakınlaşmalarından oldukça rahatsızlık duyar.

Yıllar önce beraber çalıştığı çocuk oyuncu Cüneyt’in peşine düşen Peride ise yıllar sonra ona yeni bir proje ayarlamanın mutluluğunu yaşarken Cüneyt’in Peride’den sakladığı büyük sır emektar oyuncunun hayatını tehlikeye sokacaktır.

Aynı tiyatro oyununda yer alan Bâlâ Atabek ve Burcu Altın Deprem’in arasındaki kavga, Dicle ve Kıraç’ı bir kez daha karşı karşıya getirir. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Kıraç, Dicle’yi ajansta tutmak için yaptıklarını Dicle’nin yüzüne vururken; Dicle ise Barış’ı Kıraç’ın ikna ettiğini öğrenmesiyle yıkılır.

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